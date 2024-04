Collegio di Garanzia CONI, il 3 maggio udienza per il ricorso del Taranto

Di seguito la nota pubblicata: “Il Prof. Avv. Vito Branca, Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, preso atto della dichiarazione di rinuncia a tutti i termini a difesa previsti dal Codice, formalizzata dalla difesa del Taranto nell’atto introduttivo del ricorso, nonché dalla difesa della Federazione Italiana Giuoco Calcio con memoria di costituzione depositata in data 24 aprile 2024 – si legge sul sito del Coni – ha fissato l’udienza relativa al procedimento richiesto dal Taranto F.C. 1927 S.r.l. con ricorso contro la decisione CFA/FIGC (penalizzazione di 4 punti in classifica nel Campionato di calcio Serie C) il 3 maggio 2024, a partire dalle ore 14.30, esclusivamente in modalità telematica, mediante videoconferenza.”.

Foto: Logo Taranto