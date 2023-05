Collavino (dg Udinese): “La partita col Napoli confermata a giovedì sera è un bene per i tifosi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha così parlato della sfida contro il Napoli confermata alle 20:45: “E’ stata confermata la partita alle 20.45 quindi la buona notizia è che non ci sono ulteriori spostamenti, un bene per i tifosi che in orario pomeridiano non sarebbero potuti venire allo stadio. I nostri tifosi sono sempre stati tifosi simbolo di civiltà, quella di giovedì sera sarà l’occasione per godersi una grande partita”.

Foto: Twitter Udinese