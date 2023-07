Collavino annuncia: “Deulofeu ha rinnovato fino al 2026”

Intervenuto in conferenza stampa, il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino, ha annunciato il rinnovo di Gerard Deulofeu fino al 2026: “La conferenza stampa è stata convocata in extremis e sapete che è una modalità che non ci appartiene, ma è avvenuto per motivi validi. Deulofeu è un campione, siamo felicissimi di annunciare il rinnovo di contratto fino al 2026, i nostri colori resteranno legati a questo campione, è un messaggio chiaro ed inequivocabile nella nostra intenzione di iniziare un nuovo ciclio intorno al simbolo, un esempio dentro e fuori dal campo, che ad Udine ha trovato il suo contesto ideale per esprimere il suo talento, che ha scelto di legarsi ai colori bianconeri in maniera viscerale. Ci auguriamo completi la riabilitazione il prima possibile, il rinnovo dimostra la volontà di raggiungere nuovi traguardi insieme al più presto”.

