Collauto: “Non è ancora tutto chiuso. Zanetti ha fatto la storia del Venezia, Soncin ci darà una grande mano”

A presenziare alla prima conferenza di Andrea Soncin anche il direttore sportivo del Venezia Mattia Collauto: “Conoscete penso tutti Andrea, il suo percorso con noi parte da lontano. Quando è arrivato da noi è arrivata una persona che ha capito che percorso doveva fare e si è messo a disposizione per migliorare e per mettere le sue conoscenze a disposizione del club. Adesso arriva chiaramente in una situazione complicata, sappiamo ormai che il club ha deciso di dargli un’opportunità in un momento molto importante. Ci sono ancora cinque partite e non è ancora tutto chiuso, proveremo a ribaltare i pronostici che ci vedono sfavoriti. Nel calcio le cose possono cambiare in fretta, dobbiamo andare alla ricerca di un episodio che può cambiare la testa dei nostri calciatori. Per molto tempo i ragazzi hanno dimostrato che sul campo questa Serie A la potevano fare. Su Paolo Zanetti non fatemi domande perché dovrei comprare cinque pagine di giornale, per dire quanto gli voglio bene e lo stimi, dico solo che ha fatto la storia del club, non solo per i risultati ottenuti ma anche per quello che ha lasciato come uomo e per il futuro che avrà, è allenatore di livello superiore. Ora qui c’è Andrea, sono sicuro che potrà darci una mano importante. Quando è venuto ha lavorato gratuitamente per un anno, questo ci tengo a dirlo perché dimostra la sua voglia di imparare”.

FOTO: Twitter Venezia