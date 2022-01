COLIN DAGBA, FRECCIA DESTRA PER PER L’ARCO DI ZANETTI

Colin Dagba, esterno difensivo destro del Paris Saint-Germain è finito nel mirino del Venezia che regalerebbe un grosso colpo al suo tecnico Paolo Zanetti per la fascia. Classe 1998 di nazionalità francese con origini beninesi sarebbe il rinforzo ideale per i lagunari.

Dagba dotato di un buon fisico a cui abbina una spiccata dote nella corsa e nella velocità, possiede ottime doti tecniche che gli permettono di essere molto pericoloso in zona offensiva servendo deliziosi assist per i propri compagni d’attacco. A tutto ciò si aggiungono le doti di inserimento nell’area avversaria e notevoli capacità di marcatura che lo rendono un difensore moderno completo.

Muove i primi passi nel settore giovanile del Lillers, per poi passare all’Isbergues, Lens e infine al Boulogne. Con i rossoneri esordisce tra i professionisti il 18 marzo 2016 in occasione dell’incontro di Championnat National perso 2-0 contro il CA Bastia. Nel luglio dello stesso anno viene notato dal Paris Saint-Germain, che lo acquista aggregandolo inizialmente alle giovanili. Le ottime prestazioni fornite, in special modo in UEFA Youth League, gli valgono la firma del suo primo contratto da professionista della durata di tre anni.

Il 4 agosto 2018 esordisce con i parigini disputando, da titolare, il Trophée des Champions vinto per 4-0 contro il Monaco. Pochi giorni dopo avviene anche l’esordio in Ligue 1, dove gioca da titolare l’incontro vinto 3-0 contro il Caen. Alternatosi per tutta la stagione con Thomas Meunier, conclude la sua prima annata con 22 presenze totali. Il 13 ottobre 2019 rinnova fino al 2024.

Con la maglia del Paris Saint-Germain è sceso in campo per 65 volte andando anche una volta a rete. Con i parigini ha accumulato una buona esperienza nel campionato di Ligue 1 e nella Champions League. La sua completa maturazione calcistica è stata spesso chiusa da alcuni compagni quali Dani Alves, Meunier e Hakimi che non gli hanno permesso di trovare continuità come esterno destro titolare.

Il Venezia lo vuole subito per regalare a Paolo Zanetti una freccia in più al suo arco e scoccare definitivamente il colpo che possa permettere ai lagunari la permanenza della massima serie italiana.

FOTO: 90min.com