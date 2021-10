COLE PALMER, L’ENNESIMO ASTRO NASCENTE LANCIATO DA GUARDIOLA

Una nuova stella sta sbocciando tra le fila del Manchester City, si tratta di Cole Palmer. Nato il 6 maggio del 2002 a Wythenshawe, in Inghilterra, Cole coltiva la fede per i Citizens fin da bambino ed entra a far parte all’età di 8 anni dell’Academy del club dove poi diventerà successivamente capitano dell’under 18. Un lungo percorso con gli Sky Blues che ha spinto Guardiola ad aggregarlo nella sua rosa: l’esordio con la propria squadra del cuore per Palmer arriverà il 20 settembre 2020 contro il Burnley in Carabao Cup ed il mese successivo arriverà ad assaporare anche l’atmosfera della Champions, subentrando nella vittoria esterna contro il Marsiglia. Attaccante totale, che all’occorrenza può anche giocare sulla fascia, Cole sta sbocciando definitivamente in questo inizio di stagione: il primo gol tra i professionisti è arrivato nel 6-1 contro il Wycombe nella coppa inglese e non solo. Nel match di Champions di ieri sera è arrivata anche la prima rete europea per il classe 2002 che ci ha messo appena due minuti dal suo ingresso in campo per firmare il poker del City contro il Brugge. Con ogni probabilità Guardiola ci ha visto ancora una volta lungo: la storia di Palmer ricorda molto quella di Foden, anche quest’ultimo cresciuto nelle giovanili del club e lanciato nella mischia dal tecnico catalano ad appena 17 anni. E non è un caso che i Citiziens stiano lavorando ad un prolungamento di contratto fino al 2024, segnale di come Cole Palmer abbia già convinto tutti, pronto a diventare la nuova stella futura degli Sky Blues.