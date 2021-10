Colantuono: “Un buon secondo tempo ma i primi minuti hanno compromesso tutto”

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha commentato la sconfitta contro l’Empoli ai microfoni di Dazn.

Queste le sue parole: “Eravamo in grandissima emergenza. Non avevamo terzini di ruolo, siamo stati obbligati a tornare ad una difesa a 3. Dopo 12 minuti siamo andati sotto di tre gol e rimettere in piedi una partita così a livello di morale e di testa è diventato difficile. Non so cosa sia accaduto in quei primi 13 minuti, un approccio certamente sbagliato. Eravamo carichi e motivati a fare bene. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa e la squadra ha fatto una buona partita“.

Le parole all’intervallo: “All’intervallo ho detto ai giocatori di pensare che la partita iniziasse con 45 minuti di ritardo. Questa partita rilanciarci per stare agganciati a certi discorsi di classifica, ma i gol subiti ci hanno condizionato la testa e le gambe non hanno reagito”.