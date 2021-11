Colantuono: “Tutte le gare sono fondamentali. Servono punti, iniziando da Cagliari”

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato così ai microfoni di SkySport prima della gara di Cagliari: “Le gare sono tutte complicate, la nostra classifica non ci permette di fare differenze. Dobbiamo fare punti. Iniziando da Cagliari. Non stiamo segnando molto, prima di Lazio e Samp però avevamo segnato due gol con Lazio ed Empoli. Di sicuro dobbiamo comunque migliorare.

Le assenze? Da quando sono arrivato perdiamo giocatori in continuazione. Siamo in continua emergenza, ma non possiamo fermarci. Adesso dobbiamo giocare con chi abbiamo”.