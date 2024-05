Colantuono su Tchaouna: “Potrebbe essere ceduto per monetizzare e costruire una rosa all’altezza”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, ha così parlato di Tchaouna in ottica mercato: “Potrei dire che è un calciatore assolutamente interessante. Ha i colpi, è giovane ed è un profilo che può ambire a qualcosa di diverso se mantiene questo atteggiamento. Sono convinto che sarà un calciatore che avrà discreto mercato, la Salernitana se lo augura perché con lui si potrebbe monetizzare tanto e investire successivamente per costruire una rosa all’altezza”.

Foto: Instagram Salernitana