Colantuono: “Simy? Me lo tengo stretto. E’ normale avere dei momenti in cui si è meno brillanti”

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato così delle condizioni e del momento di Nwankwo Simy: “Simy me lo tengo ben stretto, nell’arco di un campionato ci sono dei momenti in cui sei meno brillante. Ci ho parlato, deve stare sereno perché ha sempre segnato. Il suo percorso è stato travagliato, forse avrebbe bisogno di continuità. Ma siamo sempre di rincorsa e non possiamo permetterci una gestione singola di tutti gli atleti”.

Foto: sito ufficiale Salernitana