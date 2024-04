Colantuono: “Proveremo a fare qualcosa di molto difficile. Nel calcio può succedere di tutto”

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, a pochi minuti dal match tra i campani ed il Bologna:

“La squadra non può stare bene, la classifica è quella che è. Ma ho visto un gruppo predisposto al lavoro e con la voglia di provare a fare qualcosa di molto difficile. Nel calcio può succedere di tutto. Il campionato lo conosco, so come funziona. Dobbiamo fare una partita degna per chi ci rappresenta e per la società. Dobbiamo rispettare l’avversario, ma cercando anche di attaccare perché qua e là ci daranno la possibilità. L’avversario è di grandissimo livello, serve una Salernitana all’altezza”

Foto: Twitter Salernitana