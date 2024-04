Colantuono: “Partita dignitosa, abbiamo difeso bene e concesso poco. Peccato per l’episodio finale”

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Dopo la partita non mi piace parlare molto, per l’adrenalina si dicono anche cose che non vorresti. Domani analizzeremo la partita, che comunque non mi è dispiaciuta”.

Fiorentina avversario complicato: “Ci siamo divisi con ordine, sapevamo che palleggiano molto. È la seconda del campionato. Ma non ha creato grandissime occasioni, quasi nulla. Potevamo fare qualcosa di più noi, dispiace prendere quel gol nel finale. Evitabilissimo a mio avviso. Un pareggio non ti cambia la classifica, ma ti dà morale. Dispiace per i ragazzi e la gente, la proprietà e il presidente. Ai ragazzi posso dire poco”.

Il presidente era qui, gli ha parlato? “L’ha vista anche lui la partita, peccato,. dispiace. Episodi di questo tipo danneggiano, poi negli ultimi minuti non puoi risolvere tutto”:

Sugli infortuni: “Candreva ha avuto un piccolo problemino, anche Sambia. Anche Legowski. Si sommano le problematiche e gli infortuni, quello che c’era da fare in parte l’abbiamo fatto. Poi mea culpa per il risultato, dove potevamo fare meglio”.

Su Dia: “Giocatore fuori rosa, io non ho problemi. La società ha preso questa decisione. Altri invece sono fuori per problemi fisici ed è un peccato perché ci avrebbero fatto comodo”.

L’aritmetica della retrocessione fra poco arriverà: “Neanche ci penso. Penso solo alle partite e farle sulla scorta di quello che abbiamo fatto oggi. Contro una delle grandi del campionato. Un risultato diverso avrebbe dato morale, ma ora cercheremo la voglia per le prossime partite”.

Come si prepara il match con il Frosinone? “Si prepara nella stessa maniera, l’avevamo anche preparata bene. Poi l’episodio finale ci ha danneggiato. Abbiamo fatto una partita dignitosa”.

Foto: screen Dazn