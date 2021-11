Colantuono: “La gara contro la Sampdoria l’abbiamo preparata nel migliore dei modi”

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la Sampdoria: “Sono state due settimane di lavoro intense, sono molto contento dell’atteggiamento di un gruppo impeccabile in termini di disponibilità e professionalità. Abbiamo dovuto dare dei giocatori alle Nazionali e qualcuno non sta benissimo, mi riferisco a Veseli che avverte dolori muscolari. Stesso discorso per Strandberg. Ci dispiace perchè, ancora una volta, siamo in emergenza. Da quando sono arrivato non riesco ad avere il gruppo al completo ma abbiamo almeno la possibilità di portare con noi Lassana Coulibaly e Capezzi. Sta bene, ma ci vuole cautela perchè gli manca il ritmo gara. Andiamo avanti senza cercare alibi, la partita è importante così come quella di Cagliari. L’abbiamo preparata nel migliore dei modi”.

FOTO: Twitter Salernitana