Colantuono: “Il Torino potrà competere per l’Europa nella prossima stagione, ecco come”

Stefano Colantuono, raggiunto dai microfoni di Tuttosport, ha detto la sua sul Torino: “Questo è stato un anno zero, ma il gruppo ha assorbito le idee del tecnico. È stata una buona stagione in vista del futuro. Con un mercato aderente alle necessità dell’allenatore, il Torino si potrà affacciare di nuovo in Europa. Già a partire dalla prossima stagione“.

Foto: Twitter Salernitana