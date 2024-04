Colantuono: “Differenza netta con la Lazio. Dobbiamo cercare di chiudere con dignità”

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta in casa della Lazio.

Queste le sue parole: “Sapevamo di affrontare una squadra arrabbiata e carica, desiderosa di riscattare la sconfitta nel derby. Ho visto una buonissima Lazio, capace di palleggiare alla grande nello stretto e con qualità. Quanto a noi, abbiamo provato a fare il possibile riaprendo la partita con Tchaouna e creando addirittura una potenziale occasione per pareggiare. Netta la differenza tra le due squadre, a inizio ripresa abbiamo spostato leggermente la posizione di Candreva inserendo Legowski. Fin quando è stato possibile abbiamo retto sul 3-1, poi è andata come è andata. Sono tante le problematiche, si potrebbero dire tante cose. Due gol li abbiamo regalati noi, per stare sul pezzo era necessario agire diversamente. Non è con Bologna e Lazio che dovevamo fare risultati, però nelle gare alla portata pretendo qualcosa di diverso, dobbiamo cercare di chiudere con dignità”.

Il divario, lo ribadisco, era evidente. Ci sono stati anche alcuni infortuni. Se si cambiano quattro allenatori, vuol dire che i problemi ci sono sempre stati. L’approccio non va bene, si prende spesso gol in avvio e questo significa tanto. A volte becchiamo gol al primo tiro in porta dell’avversario e questo incide sulla testa. Futuro? Non è il caso di parlarne, dobbiamo chiudere al meglio. Tocca alla società delineare le strategie, ragionare ora su altre cose appare prematuro”.

Foto: screen Dazn