Colantuono: “Da cadute così rovinose si può costruire anche un futuro molto più bello”

Intervenuto ai microfoni di Sky sport, il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone che ha sancito la definitiva retrocessione del club campano: “Commentare questa partita rimane molto difficile. Con tutto il rispetto per il Frosinone, tre gol di differenza mi sembrano tanti per quello che si è visto in campo. Il calcio a volte è strano, ci sono stati anche episodi un po’ dubbi che dalla panchina si potevano interpretare diversamente”.

Sulla retrocessione: “È successo quello che volevamo rimandare, non avevamo speranze di poter fare qualcosa di diverso. Il verdetto matematico è arrivato stasera, cambiava poco. Ora dobbiamo finire il campionato, continueremo a giocare. La società sta già programmando il futuro, qua ci sono una società e una tifoseria importanti. I nostri tifosi non sono retrocessi, sono stati encomiabili ovunque. A volte da cadute così rovinose si può costruire anche un futuro molto più bello. Si ricomincia, si riparte e credo che nessuno si tirerà indietro”.

Sulla permanenza di Tchaouna: “Ha ampi margini di miglioramento perché ha appena 20 anni. Se resterà va chiesto alla società, credo che abbia già bussato più di qualcuno. È chiaro che è appetibile e ha mercato. Tanti ragazzi si sono distinti, del materiale qui c’è nonostante la retrocessione”.

Infine: “Qual è stato il fattore che più ha influenzato la vostra permanenza in Serie A? Posso rispondere parzialmente. È vero che ero già qui, in società, ma facevo altro. Ci abbiamo messo del nostro, mi ci metto anche io nonostante sia arrivato per ultimo. Sono stati fatti degli errori chiaramente, ma oggi è inutile stare a pensare a quello che è stato fatto. Qui c’è un ambiente sano, che si riaccende in un nanosecondo. Dobbiamo ripartire”.

Foto: Instagram Salernitana