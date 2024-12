Colantuono: “Classifica preoccupante. Dimissioni? Non ci penso”

La Salernitana dopo la sconfitta a Frosinone è in zona retrocessione in Serie B.

A fine gara ha analizzato il momento dei campani il tecnico Stefano Colantuono.

Ecco quanto ha dichiarato il mister in sala stampa: “Dimissioni? Io faccio quello che dice la società, come sempre sono a disposizione. Certo, c’è un po’ di preoccupazione perchè la situazione di classifica non ci lascia tranquilli e oggi abbiamo perso una partita importante. Dobbiamo ritrovarci, se l’ambiente si sfilaccia diventa ancora più complicato. Mantenere la categoria è molto importante. Non sta a me parlare delle vicende societarie o di mercato, vedremo se faremo qualcosa ma spetta al direttore. Ci dispiace per i nostri tifosi, anche oggi erano tanti e sono stati splendidi ma purtroppo non riusciamo a sbloccarci. Il Frosinone ha vinto con merito, noi nel primo tempo abbiamo subito un solo tiro in porta in occasione del palo e tutto sommato era una gara equilibrata. Certo, avremmo dovuto e potuto fare qualcosa in più in avanti. Ho messo Wlodarczyk perchè attacca la profondità e gli spazi, è evidente che non abbia fatto una buona partita e che altri calciatori siano in difficoltà”.

Foto: sito Salernitana