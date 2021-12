Colantuono: “Buon primo tempo, poi ci siamo sciolti. Ma la squadra è viva”

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato a Dazn dopo il ko contro la Fiorentina per 4-0.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto bene nel primo tempo, soffrendo il giusto. Poi c’è quell’azione del secondo gol, ce la siamo complicata da soli e con la Fiorentina che palleggia così bene diventa ardua perché ti scopri e da lì ci siamo sciolti. L’abbiamo persa con i primi due gol. La squadra è viva, abbiamo duemila difficoltà: siamo contati numericamente, c’è chi gioca anche se non in condizioni ottimali. Al di là di tutto la squadra non mi è dispiaciuta: certo, a dirlo dopo un 4-0 la gente si mette a ridere”.

Su Obi trequartista: “Mi è piaciuto, è un giocatore duttile che sa come muoversi. Anche lui purtroppo ha giocato venendo da un periodo non buono, con tanti piccoli problemi”.

Su Delli Carri: “Lui è più un centrale ma sa fare il terzino. Sono contento, è un ragazzo applicato e sempre sul pezzo. L’unica nota positiva di questo fine settimana”.

Foto: Screen Dazn