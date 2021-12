Colantuono: “Andare avanti così è uno stillicidio. Poca chiarezza a livello societario”

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato così ai microfoni di Italia1 dopo il ko contro il Genoa in Coppa Italia:

“Eravamo ultimi anche quando sono arrivato, la squadra è stata costruita in ritardo per i noti problemi relativi al trust. E’ uno stillicidio, non si capisce bene la situazione. Abbiamo cercato di mascherare i problemi, ma è evidente che ci siano. Già il campionato ti porta ad affrontare squadre come Inter, Juventus, Milan e Napoli, ma i ragazzi stanno interpretando tutto nel migliore dei modi imbattendosi anche in una miriade di infortuni. Mediamente 7-8 a partita. Purtroppo c’è poca fluidità a livello societario, ci sono difficoltà evidenti che non possono essere sottovalutate.

Stasera il Genoa ci ha punito al nostro primo errore, sull’unico tiro in porta nella ripresa. Ma è la fotografia del momento che stiamo vivendo. Ho visto una buonissima Salernitana, abbiamo costruito diverse occasioni senza riuscire a buttarla dentro. Vincere e passare il turno avrebbe restituito un minimo di serenità, ma l’atteggiamento propositivo lascia ben sperare. Certo, ora affrontiamo l’Inter e non sappiamo se basterà per ottenere un risultato positivo. Guardiamo avanti e proviamo a non mollare, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”. Foto: Screen DAZN