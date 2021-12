Cody Gakpo, trascinatore del Psv in campionato e speranza futura per l’Olanda

Il Psv si trova, al termine del 2021, al primo posto della classifica del campionato olandese con 43 punti staccando di una sola lunghezza l’Ajax. Un girone di andata perfetto con quattordici vittorie su diciotto partite, arrivate anche grazie al talento e i gol dell’attaccante classe 1999 Cody Gakpo. Il giovane centravanti olandese è andato a segno anche ieri, nell’ultima gara dell’anno solare contro il Go Ahead Eagles vinta dal Psv per 2-0 con gol proprio di Gakpo al minuto 78′. La società olandese si aggrappa alle prodezze del suo attaccante per continuare a sognare un titolo che manca dalla stagione 2017/2018. In questo campionato Gakpo è andato a segno per sei volte, due nelle ultime due gare consecutive. L’attaccante è sotto i riflettori anche della nazionale guidata dal commissario tecnico Louis Van Gaal, che punta molto sul talento del Psv. Gakpo ha già giocato un torneo con la maglia degli orange: l’ex tecnico Frank De Boer lo ha inserito nella lista per Euro 2020, in cui ha collezionato una presenza alla terza giornata contro la Macedonia subentrando a Frankie De Jong al minut0 79′. FOTO: Sito ufficiale PSV