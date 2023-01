Coda entra e si sblocca: il Genoa batte il Venezia e raggiunge la Reggina al secondo posto

Termina 1-0 il posticipo tra Genoa e Venezia, le due squadre non riescono a trovare il bandolo della matassa per lunghi tratti, ma nel finale i rossoblu trovano il vantaggio con Massimo Coda. Una vittoria molto importante per la squadra di Alberto Gilardino, ora a 36 punti insieme alla Reggina (ieri sconfitta) e con una classifica che permette di vedere da vicino il sogno Serie A. Il risultato odierno però non accontenta fino in fondo il Venezia di Vanoli, terz’ultimo a 21 punti.

Foto: Twitter Serie B