Coco si presenta al Torino: “Sono un difensore tosto. La Serie A è un campionato che si può adattare a me”

Saul Coco è un nuovo difensore del Torino. Dopo l’ufficialità, il difensore classe ’99 proveniente dal Las Palmas, ha parlato ai canali ufficiali del club granata: “Sono molto contento di essere qui e di giocare per questo club. È stato un giorno intenso ma molto bello. Sono molto emozionato di stare qui, ho voglia di cominciare. Mi considero un difensore tosto, d’anticipo. Credo di avere personalità e velocità. La Serie A è un campionato che si può adattare a me, posso migliorare e imparare molto, e non vedo l’ora di iniziare. Mi alleno molto sulle punizioni. Sin da bambino ho avuto un buon tiro e i miei compagni mi hanno sempre incoraggiato ad allenarlo. Prima penso alla difesa, ma se posso aiutare la squadra con qualche gol è meglio. Ho scelto il numero 23, che è stato il mio primo da professionista. Mi ha dato esperienza e bei ricordi, per me è un numero speciale e lo indosserò qui difendendo i colori del Torino”.

Foto: Instagram Torino