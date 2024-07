Coco: “Il Toro diventerà la mia università difensiva. Sono aggressivo e veloce”

Saul Coco, nuovo difensore del Torino, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, trattando diversi temi, dai motivi che lo hanno spinto a scegliere il club granata alle sue caratteristiche. Ecco le sue parole: “Sono emozionato, dopo pochi giorni mi trovo subito bene. Sono contento di essere al Torino: è un grande club, con una grande storia. Mister Vanoli il primo giorno mi ha spiegato tutto quello che devo fare: lui è molto contento, io sono carico”. Sulle sue caratteristiche: “Mi considero uno molto competitivo, mi piace molto giocare con la squadra. Costruisco le partite sulle mie abilità fisiche. Non dico di essere un difensore elegante, quello lo lascio dire agli altri. Sono aggressivo, veloce, un calciatore di passione, di impatto e contrasto. Prima che a me stesso, penso alla squadra”. Sulle motivazione che lo hanno portato a scegliere il Torino: “L’Italia è storicamente la culla del calcio a livello difensivo: questo è stato un motivo molto importante che ha orientato la mia scelta, perché sono convinto che il Toro diventerà la mia università difensiva. Voglio unire tutto quello che ho imparato sul piano del gioco offensivo in Spagna con tutto quello che riuscirò a migliorare qui, a livello difensivo: sarà un grande motivo di crescita per me. Sono tanto motivato”. Sugli obiettivi: “Voglio crescere come giocatore, ho ampi margini di miglioramento. Voglio migliorare tantissimo e aiutare il più possibile la squadra. Il primo obiettivo sarà giocare, partiamo da qui”. Foto: instagram Torino