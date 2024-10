Cocirio (CFO Milan): “Non abbiamo necessità di cedere giocatori. Abbiamo possibilità di scegliere grazie ai bilanci”

Il Milan ha presentato all’Assemblea degli Azionisti il bilancio consolidato per l’anno fiscale chiuso al 30 giugno 2024, evidenziando per il secondo anno consecutivo un utile di 4,1 milioni di euro. Con ricavi record di 457 milioni, il club ha visto una crescita del 13% rispetto alla stagione precedente. Il CFO Cocirio ha commentato così il bilancio del Milan: “Il costo per i tesserati è aumentato dell’8%. Non c’è un obiettivo preciso, generando organicamente risorse le investiamo. Anche nel 24/25 l’investimento aumenterà, a cui aggiungiamo il costo per il Milan Futuro. Man mano che la società cresce allora cresce anche l’investimento sul mercato. L’anno scorso abbiamo rinnovato 10 contratti dei calciatori della Prima Squadra, penso che sia l’esempio migliore della strategia società nel trattenere i calciatori di maggiore talento. Non abbiamo necessità di cedere giocatori, sono situazioni opportunistiche che vengono valutate caso per caso in base alle offerte che riceve il Club. Abbiamo possibilità di scegliere proprio grazie ai bilanci. Le assunzioni di budget non rappresentano l’ambizione sportiva della società. Nel budget di quest’anno abbiamo il raggiungimento dei playoff, ma ci aspettiamo di tutti di fare meglio sicuramente”, si legge sul comunicato.

Foto: sito Milan