Cobolli Gigli: “Mi piacerebbe Giuntoli alla Juventus. Quest’anno la sua convivenza con De Laurentiis non sarebbe facile”

L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di un eventuale arrivo di Giuntoli ai bianconeri. Le sue parole: “Mi piacerebbe, ma è ovvio che De Laurentiis non l’avrebbe fatto andare via: avrà il suo carattere ma non è fesso. Giuntoli ha ancora un anno di contratto e non avrebbe mai permesso al d.s. di andare in una squadra che potrebbe anche essere competitiva col Napoli. Quest’anno la convivenza tra Giuntoli e De Laurentiis non sarebbe facilissima”.

