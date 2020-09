Cobolli Gigli: “Caso Suarez? Sarebbe una macchia per la società”

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli, in un’intervista ai microfoni di Centro Suono Sport, ha commentato la vicenda Suarez: “È ancora presto per dare giudizi. Spero non ci sia stata superficialità da parte della dirigenza bianconera. Leggo, tuttavia, di alcune intercettazioni telefoniche che condannerebbero la Juve: spero, e credo, che tali voci possano presto rivelarsi infondate ed essere smentite. Altrimenti sarebbe una macchia per la società”.

