Cobolli Gigli: “Alla Juve è mancata una figura come Marotta. Non per divinizzarlo ma…”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus nell’immediata era post Calciopoli, a Radio Anch’io Sport sui 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus. Gigli ha espresso il suo parere sulla posizione che prenderà la Uefa sul caso: “Un atteggiamento rigido della Uefa. Evelina Christllin, membro del consiglio FIFA in quota UEFA e tifosa della Juve, ha detto che è una botta pesante, che bisogna ripartire a testa bassa, ma anche lei ha fatto presente che sono state fatte una serie di cose che l’hanno indotta a prendere le distanze dalla dirigenza della juve. Quindi è chiaro che sono state fatte delle cose che non dovevano essere fatte e che è mancata una persona importante come Marotta. Non voglio divinizzarlo, ma era in grado di gestire bene il settore sportivo”.

Foto: Twitter Marotta