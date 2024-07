Coady Gakpo e il feeling magico con le grandi competizioni in Nazionale

L‘Olanda sta conducendo per 1-0 l’ottavo di finale contro la Romania, grazie alla rete di Coady Gakpo, la terza in questo Europeo, che consente agli Orange di andare all’intervallo in vantaggio . La rete siglata dall’attaccante del Liverpool testimonia un feeling incredibile del calciatore classe 1999 con le grandi manifestazioni continentali. Infatti sei delle dodici reti segnate dal giocatore con la maglia dell’Olanda sono arrivate tre Europei e Mondiali. Tra i calciatori olandesi solo Johnny Rep ha fatto meglio avendone segnati 8 su 12 in grandi manifestazioni con la Nazionale.

Foto: twitter Fifa