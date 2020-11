Cluj-Roma: le ultimissime sulle probabili formazioni

Per Fonseca torna a disposizione Edin Dzeko, ma c’è emergenza in difesa: Smalling, Ibanez, Mancini e Kumbulla sono out ma potrebbero recuperare per la trasferta di domenica a Napoli.

Sei gli assenti per Petrescu che schiererà il tridente d’attacco composto da Rondon, Debeljuh e uno tra Pereira e Chipciu, con il primo in vantaggio.

CLUJ (4-3-3): Balgradean; Susic, Ciobotariu, Burca, Camora; Itu, Djokovic, Paun; Rondon, Debeljuh, Pereira.

All.Petrescu

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Cristante, Juan Jesus, Calafiori;Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, Pedro; Borja Mayoral.

All.Fonseca

Foto: Twitter ufficiale Roma