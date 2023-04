Club e Nazionale Bielorussa banditi dalle competizioni: l’UEFA rinvia la decisione

L’Uefa non ha preso decisioni, oggi, in merito alla partecipazione della nazionale e dei club bielorussi alle competizioni internazionali. “Avevo detto che ne avremmo discusso e che solo il Comitato esecutivo avrebbe potuto prendere una decisione – ha spiegato il presidente dell’Uefa, Alexander Ceferin, nella conferenza stampa dopo la rielezione a Lisbona -. Studieremo ancora la situazione e affronteremo la questione nella prossima sessione, in programma il 28 giugno”. L’Uefa finora ha tolto alla Bielorussia l’organizzazione degli Europei femminili U19 previsti nel 2025 ma altre decisioni erano attese per oggi. A meta’ marzo un centinaio di eurodeputati di tutti gli schieramenti politici avevano chiesto all’Uefa di escludere la Bielorussia da tutte le competizioni internazionali per i suoi legami con la Russia e per la situazione dei diritti umani nel Paese.

Foto: facebook Uefa