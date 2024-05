Club Brugge-Fiorentina, arbitra il turco Meler

La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per la semifinale di Conference League tra Club Brugge e Fiorentina, anticipata a mercoledì per l’occasione dato che la città belga nelle ore successive ospiterà la festa per il Sangue Santo.

Designata una squadra in prevalenza turca: a dirigere sarà Halil Umut Meler, coadiuvato dagli assistenti suoi connazionali Eyisoy e Ersoy. Al VAR il tedesco Fritz con AVAR il turchio Ulusoy, quarto uomo invece il bosniaco Peljto.

CLUB BRUGGE- FIORENTINA

Arbitro: Halil Umut Meler TUR

Assistenti arbitri: Mustafa Eyisoy TUR e Kerem Ersoy TUR

Quarto ufficiale: Irfan Peljto BIH

Assistente Video Arbitro: Marco Fritz GER

Assistente Video Assistente Arbitro: Alper Ulusoy TUR