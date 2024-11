Clotet: “L’episodio con Krollis è un caso chiuso. Squalifica? Il club sta lavorando per ridurla”

Dopo il caso della strattonata che ha coinvolto l’allenatore della Triestina Clotet e il giocatore Krollis, in casa Triestina sembra esser tornata una situazione di equilibrio. Messosi alle spalle la querelle, il tecnico ha presentato la sfida con la Feralpisalò, nonostante (causa squalifica) non prenderà parte alla gara.

“L’episodio dell’ultima partita è un capitolo chiuso, la società ha detto quello che doveva dire, io ho fatto altrettanto. Non giudico la squalifica e so che il club sta lavorando per ridurla, considerando anche altri precedenti importanti nel passato che hanno portato poi a una riduzione. Quello che è importante per me è che la squadra ha capito finalmente la situazione nella quale ci troviamo, una posizione molto difficile nella quale tutti dobbiamo mettere il nostro massimo per uscirne, non permettendoci nessuna situazione che possa aiutare l’avversario. È stata forse la settimana migliore di allenamento da quando sono arrivato qui, quell’episodio e i giorni successivi hanno unito il gruppo aiutandolo a capire la situazione e la mia posizione, che era chiara fin dall’inizio. È una lotta vita o morte per raggiungere la salvezza, noi dobbiamo fare il massimo per la Triestina prendendo in campo le scelte che ci possano aiutare e non mettere in difficoltà. Siamo in una situazione difficilissima, critica, quindi da adesso a gennaio dobbiamo fare di tutto per raccogliere quanti più punti possibile, poi a gennaio la squadra e la società dovranno fare dei fatti importanti”.

Foto: Instagram Triestina