Clima teso nel PSG: anche Donnarumma nel mirino di Marquinhos. Domani c’è il Bayern

L’Equipe ieri ha riportato come ci sia un clima teso in casa PSG dopo l’eliminazione in Coppa di Francia e la sconfitta per 3-1 in casa del Monaco. Momnenti di tensione che hanno visto i due brasiliani, Neymar e Marquinhos, scagliarsi contro il ds Ocampos.

E non solo, come riporta sempre l’Equipe, Marquinhos avrebbe usato parole dure anche con il portiere Gianluigi Donnarumma, che a fine partita si era soffermato con i tifosi del PSG imbufaliti, quando invce era stato detto loro di ignorarli.

Clima pesante, quindi, visto che domani sera, alle 21, c’è l’andata dell’ottavo di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, con i francesi che saranno privi di Mbappé e con un Messi che dovrebbe farcela ma non sarà al 100%.

Foto: Instagram Donnarumma