Clauss: “Con l’Atalanta dovremo avere personalità. Vogliamo la finale”

Il difensore dell’Olympique Marsiglia Jonathan Clauss, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni, presentando il primo round del doppio confronto con l’Atalanta, valido per le semifinali di Europa League:

“Aubameyang mi ha sorpreso già da molto tempo, ha delle statistiche impressionanti già da tanti anni, questo ci dà tantissima fiducia. Pau Lopez? Anche lui ci aiuta molto, ha molta sicurezza, è stato decisivo. Kolasinac? Mi ha accolto molto bene al Marsiglia, anche in Germania mi ha aiutato tantissimo. Lavora tantissimo, ti dà tanta energia, anche nello spogliatoio abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto”.

Come affronterete queste due semifinali di Europa League dopo tutte le difficoltà? “Io ho recuperato dal mio infortunio, mi sento molto meglio. Adesso è veramente incredibile essere qui, c’è il sentimento di aver costruito qualcosa di incredibile. Siamo un gruppo di uomini che parla apertamente, questo è stato molto utile nello spogliatoio, sono felice, ma ora voglio di più”.

Come vi sentite fisicamente? “Cerchiamo sempre di essere al 100%, di dare il massimo, anche se puoi accusare il momento poi in partita dai tutto”.

Avete mostrato le vostre qualità in Europa League. “Ci ha dato grande fiducia per mostrare quello di cui siamo capaci. Siamo qui in questa semifinale, faremo tutto per arrivare al lieto fine”.

L’Atalanta è un avversario complicato. Domani sarà una gara decisiva? “La gara di domani sarà fondamentale, domani servirà avere una gran personalità per passare in finale”.

Ha molti compagni che hanno giocato nel campionato italiano e che conoscono l’Atalanta. “Non abbiamo parlato dell’Atalanta, ma sappiamo quali sono le caratteristiche di questa squadra, non sarà una partita facile”.

Foto: Instagram Clauss