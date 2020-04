Claudio Pizarro tornerà al Bayern come dirigente

Al termine di questa stagione, il peruviano Claudio Pizarro si ritirerà. Molti pensavano avrebbe avuto un futuro nella dirigenza del Werder Brema, club in cui è tornato per ben 4 volte e in cui, complessivamente, ha militato per dieci anni. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Bild, Pizarro tornerà al Bayern Monaco: infatti, il peruviano avrebbe accettato di diventare ambasciatore del club bavarese.

Foto: sito ufficiale Werder Brema