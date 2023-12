Claudio Echeverri, il talento classe 2006 nel mirino del Barcellona

Il Barcellona guarda al futuro e continua il monitoraggio dei giovani talenti. Secondo quanto riportato da Clarín e Tyc Sports, il club blaugrana avrebbe messo nel mirino Claudio Echeverri, talentuoso fantasista classe 2006 in forza al River Plate, con cui sinora ha collezionato 4 presenze stagionali. Sarebbero già iniziate le trattative con il suo agente. In patria è considerato uno dei giocatori argentini più promettenti, con un contratto fino al dicembre 2024 e una clausola d’acquisto di 25 milioni di euro. Anche il Manchester City lo avrebbe messo nel mirino, sperando che possa ripercorrere le orme di Julián Álvarez. Il Chelsea è l’altro club inglese che lo segue da vicino. Il piano del Barça è quello di aspettare il 2 gennaio, quando Echeverri compirà 18 anni, per firmare un contratto senza dover coinvolgere i genitori.

Foto: echeverri instagram personale