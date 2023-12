Claudio Echeverri al Manchester City: la svolta è di inizio dicembre, siamo al traguardo

Claudio Echeverri viaggia spedito verso il Manchester City. Una svolta raccontata in anteprima addirittura il 4 dicembre da Gianluigi Longari quando era chiaro che il 2006, considerato il nuovo Messi, non avrebbe rinnovato con il River Plate. Una richiesta precisa di Pep Guardiola, stiamo parlando di un talento purissimo. Negli ultimi giorni ci avevano provato altri top club, ma il Manchester City è ormai al traguardo, pronto a pagare la clausola di 25 milioni con la possibilità di portare Echeverri in Premier tra circa un anno.

Foto: Instagram Claudio Echeverri