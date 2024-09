Claudio Chiellini: “Vogliamo creare un seguito di tifosi che si appassioni alla Next Gen”

Il Direttore Sportivo della Juventus Next Gen Claudio Chiellini, ha parlato ai canali ufficiali del club, in una intervista dove ha toccato svariati temi tra mercato e campionato. Queste, proprio in merito alle prime due gare del campionato, il suo commento: “Siamo partiti sulla falsariga della scorsa stagione, con una sconfitta iniziale che ci ha fatto subito capire le difficoltà del campionato. La rosa è quasi completamente nuova, con solo 13 giocatori rimasti dallo scorso anno, è normale per una squadra come la Next Gen cambiare tanto e amalgamare tutti in un gruppo non è qualcosa che succede in poco tempo. Sarà sicuramente un percorso lungo, come quello dell’anno scorso, con tante difficoltà a cui si aggiungono anche problematiche logistiche: si tratta di una sfida affascinante, ma anche impegnativa, in cui dovremo viaggiare in aereo restando fuori più giorni, con tutte le problematiche che poi si riflettono sull’organizzazione della settimana di lavoro. Anche questo però fa parte di un percorso di crescita e penso che alla fine i ragazzi durante la stagione si renderanno conto che superando le difficoltà, le sconfitte e gli errori, miglioreranno”.

A proposito di logistica, una nota allo stadio di Biella, nuova casa dei baby bianconeri: “ Sono molto contento perché abbiamo potuto personalizzare lo stadio in cui giocheremo sia noi sia la squadra femminile. La speranza è quella di creare finalmente un seguito di tifosi che stabilmente si appassionino alla Next Gen; le premesse sono buone, la prima partita ha fatto registrare circa mille tifosi e speriamo che nelle prossime ce ne siano altrettanti, anche di più”.

Foto: sito Juve