Claudio Chiellini: “Progetto Next Gen? Yldiz è diventato il numero 10 della Juventus”

Il direttore della Juventus Next Gen Claudio Chiellini ai canali ufficiali del club bianconero ha parlato del progetto della Next Gen che sforna talenti pronti per la Prima squadra: “Questo progetto, che abbiamo visto nascere, ci rende orgogliosi e parlo di tutto il sistema Vinovo che lavora sul settore giovanile per la crescita dei calciatori. Partiamo da un dato, chiaro e visibile: oggi il numero 10 della Juventus è un calciatore che fino a dicembre dello scorso anno, quindi fino a 9 mesi fa, era il numero 10 della Next Gen. Questo dato ha un significato forte, senza dimenticare la promozione in prima squadra di Savona, Mbangula e Rouhi; la crescita dei nostri ragazzi e il loro approdo in prima squadra è diventata una costante negli ultimi anni. – continua ancora Chiellini – Savona, per anni, ha condiviso con Nicolussi Caviglia la navetta da Aosta per venirsi ad allenare a Vinovo e questo è un piccolo esempio di come tutti abbiano la loro parte di responsabilità e di merito in quello che stiamo facendo. Il progetto Next Gen non consiste solo nel far crescere giocatori, ma anche nel creare e sviluppare figure lavorative che possono ambire ad arrivare a lavorare in Prima Squadra alla Juventus, è un progetto che sviluppa competenze in ogni settore e che rafforza l’appartenenza”.

Foto: twitter Juventus