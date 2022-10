Classifiche a confronto, l’Udinese ha il doppio dei punti rispetto allo scorso anno. Cinque in meno per il Milan

Dopo nove giornate di Serie A si può fare un piccolo e parziale primo bilancio, stilando un confronto con la classifica dello scorso anno sempre riguardante il nono turno. Guardando questi dati, ci si accorge come sia quello dell’Udinese il balzo più grosso, con la squadra di Sottil che registra addirittura il doppio dei punti. Sei punti in più per l’Atalanta mentre è in negativo il Milan con cinque punti in meno. Sono gli stessi invece i punti del Torino. Ecco la classifica a confronto:

Napoli 23 punti (-2 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 9 giornate)

Atalanta 21 (+6)

Udinese 20 (+10)

Milan 20 (-5)

Roma 19 (+3)

*Lazio 17 (+3)

Inter 15 (-3)

Juventus 13 (-2)

Sassuolo 12 (+1)

Torino 11 (=)

Salernitana 10 (+6)

Monza 10 (in Serie B)

*Fiorentina 9 (-3)

Empoli 8 (-4)

Spezia 8 (+1)

Lecce 7 (in Serie B)

Bologna 7 (-5)

Hellas Verona 5 (-6)

Cremonese 3 (in Serie B)

Sampdoria 3 (-6)

Foto: instagram Udinese