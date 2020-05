CLASSE PURA E FANTASIA: DE LA CRUZ, IL GIOIELLO DEL RIVER CON L’EUROPA NEL FUTURO

Si chiama Nicolas De La Cruz, è una mezzala uruguaiana del River Plate ed è un gioiello pronto a fare il grande salto in Europa. Ventiduenne, negli ultimi mesi si è guadagnato un posto di rilievo nell’undici titolare di Marcelo Gallardo grazie alle sue brillanti prestazioni.

La Bolita, questo il suo soprannome, è l’ennesimo prodotto del calcio uruguaiano, è nato il 1° giugno del 1997 a Montevideo, città dove ha legato tutta la sua formazione calcistica, giocando dapprima nelle giovanili del Liverpool Montevideo e successivamente nella prima squadra dei negriazules. De La Cruz ha debuttato nella prima squadra del Liverpool a 18 anni, nella stagione 15/16, collezionando 18 presenze e un gol. Ma è nella stagione successiva che il giovane si consacra nella formazione della capitale dell’Uruguay con la 10 sulle spalle e mettendosi in luce con 7 reti in 18 partite. Nell’estate 2017, Nicolas si trasferisce al River Plate, dove dopo una stagione di apprendistato sotto l’ala protettiva del tecnico Gallardo, ha raccolto l’eredità sul campo di Gonzalo Martinez e diventando elemento inamovibile del tridente del River. E i numeri sono tutti dalla sua: nell’ultimo anno solare ha messo a segno 7 e 7 assist tra Superliga Argentina e Copa Libertadores.

Classe pure, fantasia, grande forza e rapidità, De La Cruz ha nelle accelerazioni palla al piede uno dei suoi punti di forza. Dotato di un’ottima tecnica individuale, di il 22enne può contare anche su una visione di gioco fuori dal comune. Nel suo bagaglio tecnico ci sono le conclusioni dalla distanza, spesso letali per i portieri avversari. Predilige giocare da classico 10, ma sa destreggiarsi con naturalezza anche da mezzala di qualità. Negli ultimi anni ha sviluppato un’ottima propensione all’assist, ma sa anche farsi trovare libero per la conclusione con inserimenti efficaci, grazie anche ad una freddezza sottoporta non scontata. Caratteristiche che hanno stregato tante big del Vecchio Continente, su tutte il Borussia Dortmund che si è già mosso con l’obiettivo di anticipare la folta concorrenza. In attesa di capire le evoluzioni del mercato, la certezza è una sola: Nicolas De La Cruz è destinato a brillare anche in Europa.

