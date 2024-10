Clasico da Pallone d’Oro: 7 i candidati in campo

Il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, regala da sempre partite colme di spettacolo e di campioni, presenti e futuri. Quello di stasera non farà eccezione, dato che di candidati a vincere il prossimo Pallone d’Oro durante la cerimonia di lunedì, nella gara di stasera ce ne saranno sette: Vinicius (grande favorito), Bellingham, Rüdiger, Valverde, Mbappé, Lamine Yamal e Dani Olmo. Ce ne sarà anche un ottavo, purtroppo (per i padroni di casa) in tribuna, Dani Carvajal, autore di una stagione fuori dall’ordinario sia con i Blancos che con la Spagna. Si preannuncia una partita aperta e senza esclusione di colpi, tra due squadre (soprattutto il Barcellona) in ottima salute, date le vittorie in Champions rispettivamente con Dortmund e Bayern. Le sensazioni sono migliori in casa blaugrana, dopo la magica notte vissuta a Montjuïc, mentre il Real Madrid continua a trascinarsi dei dubbi, soprattutto di natura tattica, nonostante la vittoria in rimonta con il Dortmund. La squadra di Flick è prima in classifica a 27 punti, con una sola sconfitta in 10 gare, mentre il Real insegue seconda a 3 punti di distanza.

Foto: Instagram Barcellona