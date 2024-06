Clarke (ct Scozia) non ci sta: “Non capisco come il VAR non ci abbia dato quel rigore”

Steve Clarke, commissario tecnico della Scozia, commenta ai microfoni di BBC Sport la sconfitta di misura contro l’Ungheria che è costata l’eliminazione da Euro 2024: “Il gol arriva come conseguenza del nostro tentativo di vincere la partita, è quasi irrilevante. Il momento per me è stato il rigore. Era rigore al 100%. Qualcuno mi deve spiegare perché non è stato fischiato perché altrimenti penso che ci sia qualcosa che non va. Non capisco come il VAR possa considerarlo e dire che non è un rigore. Non siamo riusciti a fare gol, alla fine ci siamo aperti per provarci. Il sentimento prevalente per tutti è la tristezza, per i tifosi, per il Paese e per i giocatori, che sono tristi quanto tutti gli altri”.

Foto: Twitter Scozia