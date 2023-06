Clamoroso: può cambiare l’arbitro della finale di Champions. Ecco perché

Potrebbe cambiare clamorosamente l’arbitro della finale di Champions League tra Inter e Manchester City del prossimo 10 giugno, per quella che sarebbe uan decisione senza precedenti. Il direttore di gara polacco Szymon Marciniak potrebbe essere infatti sostituito dall’Uefa dopo le notizie che hanno riferito di una sua partecipazione in Polonia a un evento organizzato dal leader dell’estrema destra polacca Mentzen, noto per le sue posizioni omofobe e antisemite. Una decisione sarà presa domani.

Una decisione sarà presa domani ma si va verso la sostituzione di Marciniak che ricordiamo, aveva arbitrato anche la finale dello scorso Mondiale.

Foto: sito Uefa