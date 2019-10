Secondo quanto riferiscono i tabloid inglesi James Maddison l’ha fatta grossa.

Il talento del Leicester avrebbe infatti lasciato il ritiro della Nazionale Inglese per Malattia e poche ore dopo sarebbe stato beccato in un casino a giocare a poker. Il tutto mentre in compagni di squadra erano in campo con la Repubblica Ceca.

Fonte foto: Twitter ufficiale giocatore