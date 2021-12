Clamoroso: la Coppa d’Africa potrebbe essere annullata

La Coppa d’Africa, in programma tra gennaio e febbraio 2022, potrebbe essere cancellata. E’ questa l’indiscrezione clamorosa riportata da RMC Sport. I vertici della CAF starebbero pensando all’annullamento a causa della variante Omicron e alle difficoltà logistiche, infatti tantissimi club si sarebbero lamentati nei confronti della massima organizzazione calcistica africana per evitare di perdere i loro giocatori in un periodo cruciale della stagione. Foto: Twitter Napoli