Clamoroso in Spagna: Bartomeu avrebbe sottratto denaro al Barcellona per scopi personali

Notizia clamorosa dalla Spagna: secondo quanto rivelato da “Que T’hi Jugues”, l’ex presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, avrebbe sottratto denaro alla società spagnolo per scopi personali. Si ritiene che Bartomeu abbia utilizzato la società Amalgama Margetink per effettuare pagamenti a giornalisti e uomini d’affari. Attualmente sono in corso delle indagini per verificare l’accaduto.

Foto: Sito ufficiale Barcellona