Clamoroso in Serie C: Taranto-Gelbison finisce 0-0. Ma i pugliesi fanno ricorso. Ecco cosa è accaduto

Taranto-Gelbison, 24a giornata di Serie C, è finita sul campo 0-0, ma il risultato potrebbe non essere omologato. Infatti, la società pugliese presenterà reclamo, su un episodio che è accaduto nel prepartita.

Il club jonico ha presentato riserva scritta e il ricorso riguarderebbe la posizione di un calciatore della Gelbison che, all’atto del riconoscimento, avrebbe presentato la fotocopia di un documento d’identità al posto dell’originale (o di una copia vidimata da Forze di Polizia o Comune) come previsto dall’art. 71 delle NOIF. Potrebbe così scattare la vittoria a tavolino per la formazione di Eziolino Capuano. Da capire perché l’abitro abbia concesso lo stesso al calciatore di andare in distinta.