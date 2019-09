Clamoroso in Premier: il Norwich piega il City 3-2, decisivo il finlandese Pukki

Clamoroso in Premier League: il neopromosso Norwich piega il blasonato Manchester City. Un’autentica sorpresa che spicca nella quinta giornata del massimo torneo inglese. McLean apre le marcature al 18, poco dopo Cantwell raddoppia e i Citizens la riaprono con Aguero. In avvio di ripresa il finlandese Pukki, in gol recentemente anche contro l’Italia, firma il tris. Nel finale arriva anche il secondo gol ospite con Rodri. Guardiola, dunque, cade al cospetto dei Canaries che salgono a quota 6 in classifica. Il City, invece, resta fermo in seconda posizione, a meno 5 dal Liverpool, con 10 punti.

Foto: Premier League Twitter