Clamoroso in Premier, il gol di Alisson al 95′ regala i tre punti al Liverpool col WBA. Klopp a -1 dalla zona Champions

Successo fondamentale per il Liverpool contro il WBA, la squadra di Klopp ha rimontato il gol di Robson-Kanu al 16′ con Salah al 33′ ed Alisson al 95′. Il portiere brasiliano ha superato Johnstone di testa, sugli sviluppi di un corner battuto da Alexander-Arnold.

Tre punti pesanti per i Reds, che salgono a quota 63 punti in classifica, ad un solo punto dalla zona Champions.

Foto: Twitter Liverpool